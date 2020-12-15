Грядущий недорогой флагман Xiaomi Redmi K40 показали на «живых» фото

На ней надет специальный чехол, который не позволяет увидеть все нюансы в дизайне смартфона до анонса. Мы можем рассмотреть фронтальную панель и блок камер. В дисплее у Redmi K40 есть вырез в центре сверху. Система камер же тут получила совершенно новое оформление. В ней есть четыре датчика изображения.