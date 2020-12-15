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Сегодня 18:04
Грядущий недорогой флагман Xiaomi Redmi K40 показали на «живых» фото
Его представят уже скоро
В сети опубликовали несколько фотографий, на которых запечатлён грядущий недорогой флагман Xiaomi Redmi K40. На снимки попала стандартная модель линейки.
На ней надет специальный чехол, который не позволяет увидеть все нюансы в дизайне смартфона до анонса. Мы можем рассмотреть фронтальную панель и блок камер. В дисплее у Redmi K40 есть вырез в центре сверху. Система камер же тут получила совершенно новое оформление. В ней есть четыре датчика изображения.
Также на фото видны слот под SIM-карту слева, порт USB-C, 3,5-мм разъём под наушники и динамики.
Ранее в сети писали, что по крайней мере Redmi K40 Pro получит мощнейший процессор Snapdragon 888.