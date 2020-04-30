Грядущий процессор MediaTek увеличит время работы смартфона при просмотре трансляций

Как утверждает MediaTek, чипсет будет поддерживать кодек AV1. Причём он станет первым таким процессором для смартфонов. Что это всё значит на практике?

То, что платформа позволит просматривать видеостримы на YouTube разрешением 4K при 60 кадрах в секунду. Более того, кодек AV1 обеспечит эффективное энергопотребление во время этого процесса. То есть смартфон сможет проработать дольше от одного заряда в таком режиме.

Стоит напомнить, что чипсет также обеспечивает поддержку 5G. А это тоже важно для комфортного просмотра онлайн-трансляций.