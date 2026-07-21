Грядущий процессор Snapdragon для дешевых смартфонов получит поддержку ИИ

Согласно документам, чипсет (модель SM8475) будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу на заводах TSMC. За вычислительную мощность отвечают два производительных ядра Kryo Gold (предположительно Cortex-A78) и шесть энергоэффективных Kryo Silver (Cortex-A55).

За графику в новинке будет отвечать видеочип серии Adreno 600. Точных цифр прироста производительности пока нет. Появится отдельный процессор для ИИ-задач и DSP Hexagon.

Кроме того, чип получит поддержку LPDDR5, UFS 3.1 и 5G. Скорость USB-порта останется на уровне USB 2.0.