Грядущий Samsung Galaxy S22 получит сверхбыструю зарядку

Согласно последним сведениям, Samsung тестирует 65-Вт зарядку для линейки Galaxy S22, которая дебютирует в первом квартале 2022 года. Вероятно, эту функцию будут поддерживать и S22, и S22+, и S22 Ultra. Это отличается от предыдущих действий Samsung. В прошлом году компания предложила поддержку 45-Вт зарядки, но ограничила её моделями S20 Ultra и Note 20 Ultra. В Galaxy S21 поддерживаемая мощность и вовсе была снижена до 25 Вт.

Стоит отметить, что поддержка 65-Вт зарядки поставит Galaxy S22 наравне с OnePlus 10 Pro и Xiaomi Mi 12.