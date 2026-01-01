Телефоны
Опубликовано 01 января 2026, 22:30
1 мин.

Грядущий складной Honor Magic V6, похоже, получит две камеры на 200 Мп

Складной Honor Magic V6, выход которого ожидается в первой половине 2026 года, может порадовать сообщество камерой. Согласно новым утечкам, компания тестирует для него связку из двух сенсоров разрешением 200 мегапикселей.
© Honor

Если слухи подтвердятся, то основная и телефото-камера нового флагмана будут оснащены 200-мегапиксельными датчиками.

Помимо рекордного разрешения, для Magic V6 также готовят новые функции на основе ИИ для обработки фото, улучшенные возможности масштабирования и повышение общей чёткости снимков.

Инсайдер также намекнул, что Honor работает над внедрением мультиспектрального сенсора — технологии, ранее характерной для смартфонов Huawei. Есть вероятность, что она дебютирует именно в Magic V6.