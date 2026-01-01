Грядущий складной Honor Magic V6, похоже, получит две камеры на 200 Мп

Опубликовано 01 января 2026, 22:301 мин.
Грядущий складной Honor Magic V6, похоже, получит две камеры на 200 МпПодробности скоро
Складной Honor Magic V6, выход которого ожидается в первой половине 2026 года, может порадовать сообщество камерой. Согласно новым утечкам, компания тестирует для него связку из двух сенсоров разрешением 200 мегапикселей.
© Honor
Если слухи подтвердятся, то основная и телефото-камера нового флагмана будут оснащены 200-мегапиксельными датчиками.
Помимо рекордного разрешения, для Magic V6 также готовят новые функции на основе ИИ для обработки фото, улучшенные возможности масштабирования и повышение общей чёткости снимков.
Инсайдер также намекнул, что Honor работает над внедрением мультиспектрального сенсора — технологии, ранее характерной для смартфонов Huawei. Есть вероятность, что она дебютирует именно в Magic V6.