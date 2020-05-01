Грядущий смартфон Google сравнили со старым бюджетным Xiaomi по качеству камеры

Выход Google Pixel 4a ожидают уже в мае этого года. Xiaomi Redmi Note 7 же вышел в феврале прошлого года. Фото, сделанные на оба смартфона, опубликовал блогер Julio Lusson. В своём твите он отметил, что сражаются камеры на 12 Мп и 48 Мп.

Итак первыми в галерее представлены снимки, сделанные на Google Pixel 4a, а вторыми — на Xiaomi Redmi Note 7: