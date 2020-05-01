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Грядущий смартфон Google сравнили со старым бюджетным Xiaomi по качеству камеры
12 Мп vs 48 Мп
Грядущий смартфон Google сравнили со старым бюджетным Xiaomi по качеству камеры. Речь идёт о моделях Pixel 4a и Redmi Note 7.
Выход Google Pixel 4a ожидают уже в мае этого года. Xiaomi Redmi Note 7 же вышел в феврале прошлого года. Фото, сделанные на оба смартфона, опубликовал блогер Julio Lusson. В своём твите он отметил, что сражаются камеры на 12 Мп и 48 Мп.
Итак первыми в галерее представлены снимки, сделанные на Google Pixel 4a, а вторыми — на Xiaomi Redmi Note 7:
Конечно, стоит учитывать, что Twitter сжимает изображения, но результаты всё равно можно оценить. Стоит отметить, что фото на Pixel 4a выглядят менее шумными, цветопередача у них другая. Но поскольку мы не видели объектов, запечатлённых на фото в реальности, сложно сказать, какой телефон передаёт цвет точнее.