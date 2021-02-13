Грядущий смартфон Samsung Galaxy A72 рассекречен полностью

Galaxy A72 получит 6,7-дюймовый Super AMOLED экран разрешением 2400 x 1080p. Сканер отпечатков пальцев тут будет поддисплейный. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. К счастью, смартфон получит разъём для наушников и порт USB-C.

В качестве аппаратной основы тут выступит процессор Snapdragon 720G. Поддержки 5G не предусмотрено. У смартфона будет пластиковый корпус, он выйдет под управлением Android 11 из коробки. Селфи-камера тут 32-Мп. В основном модуле смартфон использует 64-Мп сенсор, ультраширокоуголку на 12 Мп, макрокамеру на 2 Мп, а также телефото на 8 Мп.

Samsung Galaxy A72 должны представить в феврале или марте. Цены на устройство в Европе будут начинаться с 449 евро. Ожидаются четыре цвета — чёрный, белый, синий и фиолетовый.