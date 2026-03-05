Грядущий Snapdragon 8 Elite Gen 6, 200 Мп: подробности нового Redmi K100 Pro Max

Модель якобы получит основную камеру на 200 мегапикселей с крупным сенсором. Также ожидается обновлённая телефотокамера на 50 мегапикселей с перископическим зумом.

Смартфон, по слухам, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6, который анонсируют осенью. При этом пока неясно, какая именно версия чипа будет использоваться (стандартная и более мощная Pro).

Ожидается, что оба варианта будут созданы по современному 2-нанометровому техпроцессу.