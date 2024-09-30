Грядущий Snapdragon 8 Elite сравнили со Snapdragon 8 Gen 3: рост заметный

Новый процессор оснащен ядрами Oryon, где два производительных ядра работают на частоте 4,09 ГГц, в то время как у Gen 3 этот показатель составляет 3,3 ГГц. Кроме того, чип получил шесть ядер на частоте 2,78 ГГц, что отличается от прежней конфигурации 1+3+4 у Gen 3.