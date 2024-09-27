Грядущий Snapdragon 8 Gen 5 значительно увеличит тактовую частоту, но лишь у TSMC варианта

Эффективные ядра чипа (E-ядра) также будут работать на частоте 4,0 ГГц, опережая P-ядра Snapdragon 8 Gen 4, работающие на частоте 4,32 ГГц, и E-ядра, работающие на частоте 3,53 ГГц.

Интересно, что Qualcomm планирует использовать в Snapdragon 8 Gen 5 двойное производство, как TSMC, так и Samsung Foundry.

Snapdragon 8 Gen 5 для Galaxy, который, вероятно, будет производиться на узле SF2 компании Samsung, может предложить конкурентоспособную производительность, но его точные тактовые частоты еще не подтверждены. Потенциально узел Samsung может сравняться с версией TSMC или даже превзойти ее.