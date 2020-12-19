Грядущий топовый смартфон Samsung получит шесть датчиков для камер

Итак, S21 Ultra будет предлагать телефото камеры с 3- и 10-кратным увеличением (с эквивалентным фокусным расстоянием 72 мм и 240 мм). Обе они имеют систему оптической стабилизации изображения. Также у S21 Ultra сверхширокоугольная камера на 12 Мп.

Основной сенсор, кстати, будет 108-мегапиксельным с 24-мм объективом. Также в системе будет лазерный автофокус, как в Note20 Ultra. Инсайдеры утверждают, что новый основной сенсор предложит гораздо лучшее качество изображения, чем предшественники.

Фронтальная камера в S21 Ultra получила высокое разрешение 40 Мп.