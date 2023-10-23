Грядущий Xiaomi 14 на собственной HyperOS оказался мощнее Samsung Galaxy S24 Ultra

Согласно утечке, устройство набрало 1698 баллов в одноядерном и 6260 баллов в многоядерном тестах. В Geekbench 6 результаты были еще выше — 2244 балла в одноядерном и 6820 баллов в многоядерном тестах.

Это, по данным инсайдеров, ненамного, но больше, чем у Galaxy S24 Ultra.

Такие высокие показатели обеспечиваются благодаря мощной аппаратной платформе и 16 ГБ оперативной памяти. В основе устройства лежит ещё неанонсированный и самый мощный процессор Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3.

Официальный анонс Xiaomi 14 запланирован на 27 октября 2023 года. Ожидается, что устройство предложит пользователям не только впечатляющую мощность, но и множество других интересных функций.

С учётом репутации Xiaomi по предоставлению качественной продукции по конкурентоспособным ценам, можно ожидать, что Xiaomi 14 окажет значительное влияние на рынок смартфонов после своего официального выпуска.