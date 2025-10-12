Грядущий Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition получит спутниковую связь и 6800 мА·ч

Опубликовано 12 октября 2025, 15:351 мин.
Грядущий Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition получит спутниковую связь и 6800 мА·чС поддержкой спутниковой связи смартфон
Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition, судя по слухам, выйдет достаточно скоро. Так, смартфон якобы получит батарею ёмкостью 6800 мА·ч и поддержку спутниковой связи — совершать звонки и отправлять сообщения можно будет даже без сети.
© Xiaomi
По данным инсайдеров из Китая, устройство уже прошло сертификацию под номером 25128PNA1C. И это не обычная версия, а специальная модификация с поддержкой китайских спутниковых систем Tiantong-1 и Beidou.
Также ожидается наличие технологии UWB, которая улучшит взаимодействие с другими устройствами и обеспечит более точное определение местоположения.
Релиз ожидается в конце этого года. Модель, по слухам, выйдет в трёх вариантах — для Китая, Индии и глобального рынка.
Пока подробностей немного.