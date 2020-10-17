Грядущим флагманом Huawei Mate 40 можно будет управлять на расстоянии

По видео становится понятно, что смартфон получит улучшенную систему удаленного управления. Так, с помощью жестов, которые фиксируются селфи-камерой, можно будет делать снимки экрана и переключать песни. Однако есть вероятность того, что и это не все возможности, которые предлагает нововведение.

Напомним, что анонс Huawei Mate 40 состоится уже на следующей неделе. Известно, что вместе с флагманом компания покажет и другие новинки, в числе которых “умные” часы Watch GT2 Porsche Design. Нескольким ранее Huawei показала и необычную камеру Huawei Mate 40. Ее можно посмотреть по этой ссылке.