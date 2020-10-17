Телефоны
Сегодня 15:30
Грядущим флагманом Huawei Mate 40 можно будет управлять на расстоянии
Делать скриншоты и переключать песни можно будет жестами
Китайская компания Huawei поделилась новым роликом, благодаря которому стала известна интересная особенность грядущего флагмана Huawei Mate 40. Выяснилось, что им можно будет управлять на расстоянии.
По видео становится понятно, что смартфон получит улучшенную систему удаленного управления. Так, с помощью жестов, которые фиксируются селфи-камерой, можно будет делать снимки экрана и переключать песни. Однако есть вероятность того, что и это не все возможности, которые предлагает нововведение.
Напомним, что анонс Huawei Mate 40 состоится уже на следующей неделе. Известно, что вместе с флагманом компания покажет и другие новинки, в числе которых “умные” часы Watch GT2 Porsche Design. Нескольким ранее Huawei показала и необычную камеру Huawei Mate 40. Ее можно посмотреть по этой ссылке.