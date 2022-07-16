"Губа не дура": стали известны первые подробности о Samsung Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 и цели компании на них

Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 еще даже не вышли, а Samsung уже планирует продать около 15 млн единиц этих двух телефонов вместе взятых и более 10 млн Galaxy Z Fold 5 и Flip 5 только во второй половине 2023 года. Это, безусловно, большие цифры, и они намного выше того, что Samsung удалось добиться с Fold 3 и Flip 3, которые были проданы в количестве около 7,1 млн штук.

Если говорить о Galaxy Z Fold 5, то ожидается, что телефон будет оснащен тремя основными камерами, с 50-мегапиксельной, оснащенной датчиком ISOCELL GN3, в качестве главной. Также упоминается 12-Мп фронтальная камера. Детали камер Galaxy Z Flip 5 еще не определены окончательно.

И скорее всего Samsung планирует использовать чип Snapdragon 8 Gen 2 для Fold 5 и Flip 5.