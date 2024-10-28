HarmonyOS Next против Android: названы ключевые отличия

Ключевые отличия?

Android использует ядро Linux и монолитную архитектуру, обеспечивая гибкость, но потенциальные проблемы со стабильностью. HarmonyOS Next в свою очередь использует архитектуру микроядра собственной разработки, повышая безопасность и производительность за счет изоляции критически важных компонентов системы.

HarmonyOS Next фокусируется на создании экосистемы нативных приложений, используя ресурсы Huawei и инструменты для разработчиков, когда Android «пустил всё на самотёк» — приложений слишком много, чтобы качественно всё контролировать.

При этом Android имеет открытый исходный код, а HarmonyOS Next использует более закрытый подход. Не стоит забывать, что Android может быть ресурсоемким, особенно на устройствах низкого класса, у HarmonyOS Next с этим пока всё лучше, если верить экспертам.

В то время как Android остается доминирующей силой, HarmonyOS Next представляет собой убедительную альтернативу, хоть и пока далекой от идеала.