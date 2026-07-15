Hisense представила смартфон с двумя экранами, один из которых съемный

Опубликовано 15 июля 2026, 21:001 мин.
Hisense представила смартфон с двумя экранами, один из которых съемныйНа электронных чернилах
Hisense показала смартфон A10, устройство с экраном E-Ink. Помимо основного кэрана, есть и съёмный цветной на магнитной защёлке с обратной стороны.
© Hisense
Передний экран 6,13-дюймовый монохромный дисплей. Задний — цветной LCD, и его можно легко отсоединить.
Смартфон работает на Android 15, стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, есть фронтальная и две основных камеры (их точные характеристики пока не раскрыты). Ожидаемая цена около 590 долларов.
Пока без даты выхода.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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