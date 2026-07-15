Hisense представила смартфон с двумя экранами, один из которых съемный

Передний экран 6,13-дюймовый монохромный дисплей. Задний — цветной LCD, и его можно легко отсоединить.

Смартфон работает на Android 15, стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, есть фронтальная и две основных камеры (их точные характеристики пока не раскрыты). Ожидаемая цена около 590 долларов.

Пока без даты выхода.