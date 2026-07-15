Телефоны
Опубликовано 15 июля 2026, 21:00
1 мин.

Hisense представила смартфон с двумя экранами, один из которых съемный

На электронных чернилах
Hisense показала смартфон A10, устройство с экраном E-Ink. Помимо основного кэрана, есть и съёмный цветной на магнитной защёлке с обратной стороны.
Hisense представила смартфон с двумя экранами, один из которых съемный

© Hisense

Передний экран 6,13-дюймовый монохромный дисплей. Задний — цветной LCD, и его можно легко отсоединить.

Смартфон работает на Android 15, стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3, есть фронтальная и две основных камеры (их точные характеристики пока не раскрыты). Ожидаемая цена около 590 долларов.

Пока без даты выхода.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Hisense
,
#смартфон
,
#электронные чернила
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Телефоны/
  4. Hisense представила смартфон с двумя экранами, один из которых съемный