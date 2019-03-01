HMD Global открывает в России предзаказы на смартфон Nokia 9 PureView

Дебют Nokia 9 PureView ожидался ещё в конце прошло года, но выход неоднократно откладывался. Модель представляет собой флагманский смартфон с тыльной камерой с пятью 12-мегапиксельными модулями с оптикой Zeiss с апертурой f/1.8, два из них монохромные. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная.

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым POLED-дисплеем без вырезов с разрешением Quad HD+ (2880 x 1440 пикселей) и сканером отпечатков пальцев прямо в экране. Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3320 мАч.

Защита от воды и пыли предусмотрена по стандарту IP67. Размеры составляют 155 х 75 х 8 мм, а вес — 172 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 9 Pie.