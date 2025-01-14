HMD окончательно убила смартфоны Nokia. Теперь и на своем сайте

Опубликовано 14 января 2025, 07:321 мин.
HMD окончательно убила смартфоны Nokia. Теперь и на своем сайтеR.I.P.
Эпоха смартфонов Nokia подошла к концу: на официальном сайте HMD устройства теперь отмечены как снятые с производства.
Более того, последние модели Nokia перемещены на отдельную страницу и больше не числятся среди смартфонов HMD.
Этот шаг был предсказуем. В начале 2024 года HMD изменила название аккаунта Nokia Mobile в Twitter, а сама Nokia обновила свой визуальный стиль, намекая на уход из сегмента смартфонов. Путь, начавшийся с Nokia 6 в январе 2017 года, завершился выпуском Nokia XR21 Limited Edition.
Бренд Nokia сохранится лишь на кнопочных телефонах, однако HMD уже активно продвигает свои устройства под собственным именем даже в этом сегменте.
Это официально завершает долгую историю Nokia на рынке смартфонов.