HMD окончательно убила смартфоны Nokia. Теперь и на своем сайте

Более того, последние модели Nokia перемещены на отдельную страницу и больше не числятся среди смартфонов HMD.

Этот шаг был предсказуем. В начале 2024 года HMD изменила название аккаунта Nokia Mobile в Twitter, а сама Nokia обновила свой визуальный стиль, намекая на уход из сегмента смартфонов. Путь, начавшийся с Nokia 6 в январе 2017 года, завершился выпуском Nokia XR21 Limited Edition.