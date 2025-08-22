HMD представила детский смартфон Fuse, который сам ищет и блокирует нюдсы

Главная особенность устройства — система HarmBlock+, которая на базе ИИ блокирует обнажённый контент ещё до того, как он попадёт в память телефона или появится в приложениях. Технология встроена прямо в ОС и работает во всех программах.

Родители получают полный набор инструментов контроля: можно ограничивать или одобрять приложения, отслеживать геолокацию ребёнка в реальном времени, добавлять контакты в белый список.

Аппаратная часть у Fuse вполне «взрослая». Смартфон оснащён 6,56-дюймовым HD+ дисплеем с частотой 90 Гц, работает на Snapdragon 4 Gen 2 и доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной.