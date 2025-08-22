Телефоны
Опубликовано 22 августа 2025, 08:25
1 мин.

HMD представила детский смартфон Fuse, который сам ищет и блокирует нюдсы

Здравый подход, между прочим
HMD Global выпустила смартфон Fuse, созданный специально для детей. N
© HMD

Главная особенность устройства — система HarmBlock+, которая на базе ИИ блокирует обнажённый контент ещё до того, как он попадёт в память телефона или появится в приложениях. Технология встроена прямо в ОС и работает во всех программах.

Родители получают полный набор инструментов контроля: можно ограничивать или одобрять приложения, отслеживать геолокацию ребёнка в реальном времени, добавлять контакты в белый список.

Аппаратная часть у Fuse вполне «взрослая». Смартфон оснащён 6,56-дюймовым HD+ дисплеем с частотой 90 Гц, работает на Snapdragon 4 Gen 2 и доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной.

HMD представила детский смартфон Fuse, который сам ищет и блокирует нюдсы
© HMD

Камеры тоже впечатляют: основная на 108 Мп, фронтальная — 50 Мп. Батарея ёмкостью 5000 мАч поддерживает 33-ваттную зарядку.

Fuse работает под управлением Android 15, имеет защиту IP54 и модульный дизайн с поддержкой аксессуаров.

В Великобритании смартфон продаётся у Vodafone за £33 в месяц, в будущем появится и на других рынках.

Источник:HMD
Автор:Булат Кармак
Теги:
#HMD
,
#HMD Global
,
#смартфон