HMD представила детский смартфон Fuse, который сам ищет и блокирует нюдсы

HMD представила детский смартфон Fuse, который сам ищет и блокирует нюдсыЗдравый подход, между прочим
Главная особенность устройства — система HarmBlock+, которая на базе ИИ блокирует обнажённый контент ещё до того, как он попадёт в память телефона или появится в приложениях. Технология встроена прямо в ОС и работает во всех программах.
Родители получают полный набор инструментов контроля: можно ограничивать или одобрять приложения, отслеживать геолокацию ребёнка в реальном времени, добавлять контакты в белый список.
Аппаратная часть у Fuse вполне «взрослая». Смартфон оснащён 6,56-дюймовым HD+ дисплеем с частотой 90 Гц, работает на Snapdragon 4 Gen 2 и доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной.
Камеры тоже впечатляют: основная на 108 Мп, фронтальная — 50 Мп. Батарея ёмкостью 5000 мАч поддерживает 33-ваттную зарядку.
Fuse работает под управлением Android 15, имеет защиту IP54 и модульный дизайн с поддержкой аксессуаров.
В Великобритании смартфон продаётся у Vodafone за £33 в месяц, в будущем появится и на других рынках.