Доступные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Возглавляет линейку флагманский Honor 20 Pro. Аппаратной основой устройства стали 7-нанометровый чипсет Kirin 980 с восемью ядрами Cortex-A76, а также 8 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти у смартфона 256 ГБ. Поддерживает аппарат аккумулятор ёмкостью до 4000 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт.
Флагман получил основную камеру с четырьмя датчиками, один из которых — Sony IMX586 на 48 Мп. Второй датчик имеет сверхширокоугольный объектив и разрешение 16 Мп, третий — телеобъектив и 8 Мп, четвёртый предназначен для макросъёмки, его разрешение — 2 Мп. У младшей модели Honor 20 модули такие же, только телеобъектив заменил датчик для анализа глубины сцены. Фронтальная камера и у младшей, и у старшей версии получила 32 Мп. Сервис DxOMark оценил основную квадрокамеру Honor 20 Pro в 111 баллов; так же, как и камеру недавно вышедшего OnePlus 7 Pro. Это выводит смартфон в топ рейтинга.
Диагональ экрана устройств равна 6,26 дюймам. Слева вверху виден вырез под фронталку. Сканер отпечатка пальца расположен на правой боковой грани смартфона.
Работают аппараты под управлением операционной системы Android 9 Pie. Honor 20 Pro будет доступен в цветах Phantom Blue и Phantom Black, а Honor 20 — в Sapphire Blue, Midnight Black и Icelandic White. Цены на младшую модель составят 499 евро (или около $557). Старшая модель будет стоить 599 евро (около $668). Сообщается, что в России первое время можно будет купить только Honor 20.
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