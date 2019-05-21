Доступные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Возглавляет линейку флагманский Honor 20 Pro. Аппаратной основой устройства стали 7-нанометровый чипсет Kirin 980 с восемью ядрами Cortex-A76, а также 8 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти у смартфона 256 ГБ. Поддерживает аппарат аккумулятор ёмкостью до 4000 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт.

Флагман получил основную камеру с четырьмя датчиками, один из которых — Sony IMX586 на 48 Мп. Второй датчик имеет сверхширокоугольный объектив и разрешение 16 Мп, третий — телеобъектив и 8 Мп, четвёртый предназначен для макросъёмки, его разрешение — 2 Мп. У младшей модели Honor 20 модули такие же, только телеобъектив заменил датчик для анализа глубины сцены. Фронтальная камера и у младшей, и у старшей версии получила 32 Мп. Сервис DxOMark оценил основную квадрокамеру Honor 20 Pro в 111 баллов; так же, как и камеру недавно вышедшего OnePlus 7 Pro. Это выводит смартфон в топ рейтинга.