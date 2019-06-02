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Сегодня 13:04

Honor 20 за день стал самым продаваемым смартфоном

Правда, пока только в Китае
Презентация новинки Honor 20 от Huawei в Китае состоялась позже, чем европейская, 31 мая. Зато продажи начались сразу же. Всего за день китайцы купили более 50 000 смартфонов этой модели, подарив ей статус бестселлера.

Купить Honor 20 жители Поднебесной могут практически на всех крупных онлайн-площадках: на VMall, TMall, JD.com. В двух последних интернет-магазинах смартфон стал самой востребованной моделью в ценовом диапазоне от 2000 до 3000 юаней (от $290 до $435). В этот диапазон входит цена как базовой версии Honor 20 с 8 ГБ/128 ГБ, так и топовой с 8 ГБ/256 ГБ.

Всего, как онлайн, так и в обычных магазинах Китая было продано более 50 000 смартфонов Honor 20. Стоит отметить, что в других странах продажи новинки ещё не начались. В России смартфон появится, скорее всего, не раньше ноября.

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