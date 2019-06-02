Honor 20 за день стал самым продаваемым смартфоном

Купить Honor 20 жители Поднебесной могут практически на всех крупных онлайн-площадках: на VMall, TMall, JD.com. В двух последних интернет-магазинах смартфон стал самой востребованной моделью в ценовом диапазоне от 2000 до 3000 юаней (от $290 до $435). В этот диапазон входит цена как базовой версии Honor 20 с 8 ГБ/128 ГБ, так и топовой с 8 ГБ/256 ГБ.

Всего, как онлайн, так и в обычных магазинах Китая было продано более 50 000 смартфонов Honor 20. Стоит отметить, что в других странах продажи новинки ещё не начались. В России смартфон появится, скорее всего, не раньше ноября.