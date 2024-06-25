HONOR 200 с улучшенным качеством фотосъёмки людей начали продавать в РФ

Опубликовано 25 июня 2024, 14:08
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HONOR 200 с улучшенным качеством фотосъёмки людей начали продавать в РФОдин из лучших недорогих смартфонов-портретников
МТС привез в Россию смартфон HONOR 200 Lite, ориентированный на портретную съемку. Он доступен в цветах Midnight Black, Ocean Blue и Shimmering Blue и имеет от 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти. Смартфон оснащен тройной системой камер с основным сенсором 108 МП, макросенсором 2 МП и датчиком глубины. Фронтальная камера на 50 МП использует специальные алгоритмы для улучшения качества при слабом освещении.
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HONOR 200 Lite имеет корпус толщиной 6,78 мм, 166 г веса и 5-звездочный сертификат SGS на устойчивость к падениям. 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей обладает частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит в режиме HDR.
Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080 и работает под управлением MagicOS 8.0 на базе Android 14. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает 35-ваттную зарядку HONOR SuperCharge.
По цене 32 990 рублей, с 25 июня по 8 июля действует специальное предложение, включающее скидку 4 000 рублей и часы HONOR CHOICE Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12 HONOR 200 Lite уже доступен в магазинах МТС и онлайн.