HONOR 200 с улучшенным качеством фотосъёмки людей начали продавать в РФ

HONOR 200 Lite имеет корпус толщиной 6,78 мм, 166 г веса и 5-звездочный сертификат SGS на устойчивость к падениям. 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей обладает частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит в режиме HDR.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080 и работает под управлением MagicOS 8.0 на базе Android 14. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает 35-ваттную зарядку HONOR SuperCharge.

По цене 32 990 рублей, с 25 июня по 8 июля действует специальное предложение, включающее скидку 4 000 рублей и часы HONOR CHOICE Watch в подарок или дополнительная выгода на абонемент на связь сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-12 HONOR 200 Lite уже доступен в магазинах МТС и онлайн.