Устройство будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти, возможна версия с 12 ГБ, и будет работать под управлением Android 15 из коробки. На рендере показан дизайн, похожий на Honor 200 Lite, включая вырез для фронтальной камеры. Однако окончательный дизайн может иметь более тонкие ободки.

Хотя полные подробности пока неизвестны, Honor 200 Lite оснащался 6,7-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем, тройной камерой на 108 Мп и аккумулятором емкостью 4500 мАч с зарядкой 35 Вт. Honor 400 Lite может получить небольшое обновление, возможно, более емкий аккумулятор.