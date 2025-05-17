Honor 400 станет первым смартфоном с процессором Snapdragon 7 Gen 4

Согласно данным, Honor 400 с модельным номером DNN-AN00 оснащен 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15. В тестах Geekbench смартфон набрал 1351 балл в одноядерном испытании и 4145 баллов в многоядерном, что на 200 и 1000 баллов выше, чем у процессора Snapdragon 7 Gen 3. Новый чип включает одно ядро с частотой 2,8 ГГц, четыре ядра на 2,4 ГГц и три ядра на 1,84 ГГц, обеспечивая прирост производительности CPU на 27% и GPU на 30% по сравнению с предшественником.

Snapdragon 7 Gen 4 — это процессор среднего ценового сегмента, предназначенный для смартфонов, которые балансируют между высокой производительностью и энергоэффективностью. Honor 400 готовится к глобальному запуску 22 мая, а в Китае станет первым устройством с этим чипом. Среди других смартфонов с этим процессором ожидаются Vivo S30 и iQOO Z10.