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Honor 50 и Xiaomi Mi 11i сравнили по качеству камер

И по другим параметрам
На YouTube-канале Quke.ru вышел обзор двух аппаратов компаний Honor и Xiaomi: Honor 50 и Xiaomi Mi 11i. Ведущий выяснил, какое из двух устройств лучше всего приобретать.
Honor 50 и Xiaomi Mi 11i сравнили по качеству камер

Эксперт канала Quke.ru Андрей определил, какой смартфон со 108-мегапиксельной основной камерой стоит купить: Honor 50 или Xiaomi Mi 11i. Для этого он сопоставил их по основным характеристикам, в том числе по качеству фото и видео.

  1. Внешний вид. Однозначно побеждает Honor. У него скруглённые края экрана, за счёт чего он выглядит эффектнее. Кроме того, в руке он ощущается меньше и легче, нежели Xiaomi. Рамки дисплея тоже у Honor 50 тоньше. Правда, фронтальная камера выглядит менее аккуратно у него, чем у Mi 11i. Задняя панель смотрится более представительно также у Honor за счёт дизайна модуля камер. То же самое можно сказать о расцветке: интереснее выбор однозначно у указанной модели. В то же время Mi 11i имеет совмещённую со сканером отпечатка пальца кнопку включения и блокировки, а у Honor 50 этот сканер в дисплее. Работают сканеры хорошо у обоих аппаратов, но больше эксперту понравилось технология на Mi 11i. Сверху у Xiaomi Mi 11i установлен ИК-датчик для управления техникой и второй динамик, а у Honor 50 - только микрофон. Кроме того, у последнего устройства нет стереодинамиков.
  1. Дисплей. Honor 50 имеет OLED-экран с диагональю 6,5", в то время как Xiaomi Mi 11i - дисплей с технологией Super AMOLED и диагональю 6,67". В целом оба варианта обладают хорошей яркостью, высокой контрастностью, частотой обновления 120 Гц, но чуть побелее экран на Honor 50. Также ни один из аппаратов не оснащён функцией подавления мерцания.
  1. Производительность. Здесь разница уже заметна довольно сильно. Что касается Xiaomi, то на нём стоит Snapdragon 888 (самый мощный на данный момент процессор) с 8 ГБ оперативной памяти. У Honor 50 это Snapdragon 778G и ОЗУ объёмом в 6, 8 или 12 ГБ в зависимости от комплектации. Если говорить о повседневных задачах, то оба смартфона работают быстро и плавно. Но если для вас важна хорошая производительность в играх, то однозначно лучшие результаты по этому параметру показывает Mi 11i: все игры с лёгкостью запускаются на нём на максимальных настройках. Но нужно помнить о том, что Xiaomi сильно нагревается при сильных нагрузках, а вот Honor остаётся практически таким же холодным. Поэтому, заключает специалист, в игровых проектах удобнее пользоваться будет тоже Honor 50, а не Xiaomi Mi 11
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Автономность. Работают смартфоны примерно одинаково. Однако, несмотря на большую ёмкость аккумулятора у Xiaomi, всё же побеждает по длительности времени работы Honor. Так, к концу дня у Honor 50 оставалось примерно 30 процентов заряда, а у Mi 11i - меньше 20 процентов.
  1. Зарядка. В комплекте с Honor идёт зарядка на 66 Вт, а вот вместе с Xiaomi - всего лишь 33 Вт. По времени зарядки побеждает тоже первый смартфон: он заряжается полностью за полчаса. А вот Mi 11i требуется больше 50 минут, чтобы достичь 100 процентов заряда.
  1. Камера. По качеству фото на фронтальную камеру лучше оказывается Honor 50, хотя в целом селфи-снимки получаются неплохими в обоих случаях. У Honor также основной блок камер состоит из четырёх объективов, а у Xiaomi - из трёх. Но при этом у Honor две из них - это макрокамера и портретная (по 2 МП), поэтому их можно даже не учитывать. У Xiaomi Mi 11i же две дополнительные, помимо основной, - это широкоугольная и макрокамера. Как уже упоминалось, основной объектив и на Honor, и на Xiaomi имеет одинаковое разрешение - 108 МП. При достаточном освещении разница между фотографиями на эти камеры не заметна. А вот вечером или ночью без автоматического режима Honor 50 снимает хуже в сравнении с Xiaomi Mi 11i: видно множество шумов, снимки получаются нечёткими. То же самое с точки зрения видеосъёмки.
  1. Звук. Mi 11i однозначно лучше за счёт наличия стереодинамиков.
  1. Связь. По этом параметру в целом аппараты идентичны. Они имеют поддержку Wi-Fi 2.4, 5, 6 ГГц, NFC.
  1. Операционная система. В обоих случаях стоит Android 11. Что касается оболочки, то она индивидуальна и у Honor, и у Xiaomi.

В заключение Андрей отметил, что интереснее по характеристикам выглядит Mi 11i: благодаря мощному процессору, более качественным фотографиям и видео. Однако если производитель Honor 50 сможет улучшить камеру, то именно это устройство окажется из двух симпатичнее, компактнее, будет обладать лучшей автономностью и скоростью зарядки.

Источник: Quke.ru
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