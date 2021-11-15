Honor 50 и Xiaomi Mi 11i сравнили по качеству камер

Автономность. Работают смартфоны примерно одинаково. Однако, несмотря на большую ёмкость аккумулятора у Xiaomi, всё же побеждает по длительности времени работы Honor. Так, к концу дня у Honor 50 оставалось примерно 30 процентов заряда, а у Mi 11i - меньше 20 процентов.

Зарядка. В комплекте с Honor идёт зарядка на 66 Вт, а вот вместе с Xiaomi - всего лишь 33 Вт. По времени зарядки побеждает тоже первый смартфон: он заряжается полностью за полчаса. А вот Mi 11i требуется больше 50 минут, чтобы достичь 100 процентов заряда.

Камера. По качеству фото на фронтальную камеру лучше оказывается Honor 50, хотя в целом селфи-снимки получаются неплохими в обоих случаях. У Honor также основной блок камер состоит из четырёх объективов, а у Xiaomi - из трёх. Но при этом у Honor две из них - это макрокамера и портретная (по 2 МП), поэтому их можно даже не учитывать. У Xiaomi Mi 11i же две дополнительные, помимо основной, - это широкоугольная и макрокамера. Как уже упоминалось, основной объектив и на Honor, и на Xiaomi имеет одинаковое разрешение - 108 МП. При достаточном освещении разница между фотографиями на эти камеры не заметна. А вот вечером или ночью без автоматического режима Honor 50 снимает хуже в сравнении с Xiaomi Mi 11i: видно множество шумов, снимки получаются нечёткими. То же самое с точки зрения видеосъёмки.

Звук. Mi 11i однозначно лучше за счёт наличия стереодинамиков.

Связь. По этом параметру в целом аппараты идентичны. Они имеют поддержку Wi-Fi 2.4, 5, 6 ГГц, NFC.

Операционная система. В обоих случаях стоит Android 11. Что касается оболочки, то она индивидуальна и у Honor, и у Xiaomi.

В заключение Андрей отметил, что интереснее по характеристикам выглядит Mi 11i: благодаря мощному процессору, более качественным фотографиям и видео. Однако если производитель Honor 50 сможет улучшить камеру, то именно это устройство окажется из двух симпатичнее, компактнее, будет обладать лучшей автономностью и скоростью зарядки.