Honor 50 и Xiaomi Mi 11i сравнили по качеству камер

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Honor 50 и Xiaomi Mi 11i сравнили по качеству камерИ по другим параметрам
На YouTube-канале Quke.ru вышел обзор двух аппаратов компаний Honor и Xiaomi: Honor 50 и Xiaomi Mi 11i. Ведущий выяснил, какое из двух устройств лучше всего приобретать.
Эксперт канала Quke.ru Андрей определил, какой смартфон со 108-мегапиксельной основной камерой стоит купить: Honor 50 или Xiaomi Mi 11i. Для этого он сопоставил их по основным характеристикам, в том числе по качеству фото и видео.
- Внешний вид. Однозначно побеждает Honor. У него скруглённые края экрана, за счёт чего он выглядит эффектнее. Кроме того, в руке он ощущается меньше и легче, нежели Xiaomi. Рамки дисплея тоже у Honor 50 тоньше. Правда, фронтальная камера выглядит менее аккуратно у него, чем у Mi 11i. Задняя панель смотрится более представительно также у Honor за счёт дизайна модуля камер. То же самое можно сказать о расцветке: интереснее выбор однозначно у указанной модели. В то же время Mi 11i имеет совмещённую со сканером отпечатка пальца кнопку включения и блокировки, а у Honor 50 этот сканер в дисплее. Работают сканеры хорошо у обоих аппаратов, но больше эксперту понравилось технология на Mi 11i. Сверху у Xiaomi Mi 11i установлен ИК-датчик для управления техникой и второй динамик, а у Honor 50 - только микрофон. Кроме того, у последнего устройства нет стереодинамиков.
- Дисплей. Honor 50 имеет OLED-экран с диагональю 6,5", в то время как Xiaomi Mi 11i - дисплей с технологией Super AMOLED и диагональю 6,67". В целом оба варианта обладают хорошей яркостью, высокой контрастностью, частотой обновления 120 Гц, но чуть побелее экран на Honor 50. Также ни один из аппаратов не оснащён функцией подавления мерцания.
- Производительность. Здесь разница уже заметна довольно сильно. Что касается Xiaomi, то на нём стоит Snapdragon 888 (самый мощный на данный момент процессор) с 8 ГБ оперативной памяти. У Honor 50 это Snapdragon 778G и ОЗУ объёмом в 6, 8 или 12 ГБ в зависимости от комплектации. Если говорить о повседневных задачах, то оба смартфона работают быстро и плавно. Но если для вас важна хорошая производительность в играх, то однозначно лучшие результаты по этому параметру показывает Mi 11i: все игры с лёгкостью запускаются на нём на максимальных настройках. Но нужно помнить о том, что Xiaomi сильно нагревается при сильных нагрузках, а вот Honor остаётся практически таким же холодным. Поэтому, заключает специалист, в игровых проектах удобнее пользоваться будет тоже Honor 50, а не Xiaomi Mi 11
- Автономность. Работают смартфоны примерно одинаково. Однако, несмотря на большую ёмкость аккумулятора у Xiaomi, всё же побеждает по длительности времени работы Honor. Так, к концу дня у Honor 50 оставалось примерно 30 процентов заряда, а у Mi 11i - меньше 20 процентов.
- Зарядка. В комплекте с Honor идёт зарядка на 66 Вт, а вот вместе с Xiaomi - всего лишь 33 Вт. По времени зарядки побеждает тоже первый смартфон: он заряжается полностью за полчаса. А вот Mi 11i требуется больше 50 минут, чтобы достичь 100 процентов заряда.
- Камера. По качеству фото на фронтальную камеру лучше оказывается Honor 50, хотя в целом селфи-снимки получаются неплохими в обоих случаях. У Honor также основной блок камер состоит из четырёх объективов, а у Xiaomi - из трёх. Но при этом у Honor две из них - это макрокамера и портретная (по 2 МП), поэтому их можно даже не учитывать. У Xiaomi Mi 11i же две дополнительные, помимо основной, - это широкоугольная и макрокамера. Как уже упоминалось, основной объектив и на Honor, и на Xiaomi имеет одинаковое разрешение - 108 МП. При достаточном освещении разница между фотографиями на эти камеры не заметна. А вот вечером или ночью без автоматического режима Honor 50 снимает хуже в сравнении с Xiaomi Mi 11i: видно множество шумов, снимки получаются нечёткими. То же самое с точки зрения видеосъёмки.
- Звук. Mi 11i однозначно лучше за счёт наличия стереодинамиков.
- Связь. По этом параметру в целом аппараты идентичны. Они имеют поддержку Wi-Fi 2.4, 5, 6 ГГц, NFC.
- Операционная система. В обоих случаях стоит Android 11. Что касается оболочки, то она индивидуальна и у Honor, и у Xiaomi.
В заключение Андрей отметил, что интереснее по характеристикам выглядит Mi 11i: благодаря мощному процессору, более качественным фотографиям и видео. Однако если производитель Honor 50 сможет улучшить камеру, то именно это устройство окажется из двух симпатичнее, компактнее, будет обладать лучшей автономностью и скоростью зарядки.
Источник: Quke.ru