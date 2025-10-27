Honor 500 и 500 Pro получили сертификацию 3C, значит релиз не за горами

По данным утечек, Honor 500 Pro получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, процессор Snapdragon 8 Elite и тройную камеру с главным модулем 200 Мп, ультрашироким объективом и перископическим телеобъективом OV64 на 64 Мп.

Стандартная версия Honor 500 также будет оснащена 6,5-дюймовым 1,5K OLED-экраном и 200-мегапиксельной двойной камерой, но информация о процессоре пока отсутствует.

Прототипы смартфонов, по данным инсайдеров, существовали в чёрном, серебристом, розовом и синем цветах.