Honor 500 и 500 Pro получили сертификацию 3C, значит релиз не за горами

Опубликовано 27 октября 2025, 23:151 мин.
Honor 500 и 500 Pro получили сертификацию 3C, значит релиз не за горамиАнонс ожидается в ноябре
Honor 500 и 500 Pro получили сертификацию 3C. Новые смартфоны Honor 500 и 500 Pro прошли сертификацию у китайской 3C. Это, как пишут СМИ указывает на скорый релиз серии, предположительно в ноябре. Сообщается, что модели имеют кодовые названия “Merry” и “MerryP” и поддерживают 80-ваттную зарядку.
© honor
По данным утечек, Honor 500 Pro получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, процессор Snapdragon 8 Elite и тройную камеру с главным модулем 200 Мп, ультрашироким объективом и перископическим телеобъективом OV64 на 64 Мп.
Стандартная версия Honor 500 также будет оснащена 6,5-дюймовым 1,5K OLED-экраном и 200-мегапиксельной двойной камерой, но информация о процессоре пока отсутствует.
Прототипы смартфонов, по данным инсайдеров, существовали в чёрном, серебристом, розовом и синем цветах.