Honor 500 Pro оснастят Snapdragon 8 Elite

Опубликовано 05 октября 2025, 19:401 мин.
Honor 500 Pro оснастят Snapdragon 8 EliteИ камерой на 200 МП
Смартфон Honor 500 Pro стал объектом новых утечек: ожидается, что модель предложит неплохой процессор и топовую камеру. Устройство будет относиться к среднему сегменту.
© Honor
Согласно последним данным, Honor 500 Pro оснастят новым чипом Snapdragon 8 Elite и основной камерой на 200 МП. Ранее компания уже использовала такой сенсор в предыдущей модели, но главной новинкой станет именно процессор.
Для сравнения, Honor 400 Pro работает на Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750. Новый Snapdragon 8 Elite производится по 3-нм техпроцессу и обещает до 75% более высокую производительность CPU и на 59% лучше показатели графики по сравнению с прошлым поколением.
Предполагается, что Honor 500 Pro получит 6,6-дюймовый плоский экран с закруглёнными углами и широкой рамкой, а дизайн задней панели будет напоминать iPhone.
Информации о том, какой процессор получит обычная версия Honor 500, пока нет.