Honor 500 Pro оснастят Snapdragon 8 Elite

Согласно последним данным, Honor 500 Pro оснастят новым чипом Snapdragon 8 Elite и основной камерой на 200 МП. Ранее компания уже использовала такой сенсор в предыдущей модели, но главной новинкой станет именно процессор.

Для сравнения, Honor 400 Pro работает на Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750. Новый Snapdragon 8 Elite производится по 3-нм техпроцессу и обещает до 75% более высокую производительность CPU и на 59% лучше показатели графики по сравнению с прошлым поколением.

Предполагается, что Honor 500 Pro получит 6,6-дюймовый плоский экран с закруглёнными углами и широкой рамкой, а дизайн задней панели будет напоминать iPhone.

Информации о том, какой процессор получит обычная версия Honor 500, пока нет.