Honor 50X получит Snapdragon 6 Gen 1 и изогнутый экран: опубликованы новые тизеры

15:00, 02 июля 2023
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Honor 50X получит Snapdragon 6 Gen 1 и изогнутый экран: опубликованы новые тизерыПредставить его должны очень скоро
Honor готовится к запуску своего нового смартфона X50 в Китае 5 июля. В преддверии этого события бренд сообщил несколько интересных подробностей о предстоящем устройстве. X50 будет работать на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1, и это далеко не все.
С точки зрения дизайна, он будет оснащен изогнутым дисплеем с вырезом под селфи-камеру в виде точки по центру и разрешением 1,5K.
Смартфон также будет оснащен круглым модулем камеры с основным сенсором 108 Мп. Honor X50 будет доступен в серебристом, градиентном белом и оранжевом цвете с кожаной задней панелью.
По данным Geekbench, устройство будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и Android 13. Кроме того, по слухам, будет доступна конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.