Honor 50X получит Snapdragon 6 Gen 1 и изогнутый экран: опубликованы новые тизеры

Смартфон также будет оснащен круглым модулем камеры с основным сенсором 108 Мп. Honor X50 будет доступен в серебристом, градиентном белом и оранжевом цвете с кожаной задней панелью.

По данным Geekbench, устройство будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и Android 13. Кроме того, по слухам, будет доступна конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.