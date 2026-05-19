Honor 600 для Китая оснастят 7-кратным зумом и селфи-камерой с 4K

19 мая 2026
Honor 600 для Китая оснастят 7-кратным зумом и селфи-камерой с 4KОсобую
Китайские версии смартфонов Honor 600 будут отличаться от глобальных. Об этом ходили слухи, но теперь стало известно, что главные новшества — камеры. Компания раскрыла детали в рекламных материалах. У серии появится 7-кратный телевик с записью видео в качестве 4K.
Кстати, про 4К. Honor установила «первую в индустрии» фронтальную камеру, которая снимает в 4K Live режиме и видео. Кроме того, можно снять селфи в формате Live с приближением, отредактировать его и поделиться. Без потери качества.