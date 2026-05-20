HONOR 600 «оживил» картины в Музее Москвы

Демонстрировалась обновлённая функция «Фото в видео 2.0», что превращает фотографии в короткие ролики. В отличие от прошлой версии, теперь можно:

Использовать от одного до трёх снимков для создания видео.

Выбирать из 19 готовых сценариев (танцы, движения камеры, превращения).

Давать ИИ текстовые описания.

Длина видео — от 3 до 5 секунд, формат — FullHD, можно снимать как вертикально, так и горизонтально. Также смартфон сам добавляет музыку и звуковые эффекты.

В музее работало 7 демо-зон. Посетители также могли посмотреть готовые видео на планшетах HONOR Pad 10 и посетить мультимедийную инсталляцию о совместном творчестве человека и ИИ.