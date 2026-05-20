HONOR 600 «оживил» картины в Музее Москвы

Опубликовано 20 мая 2026, 14:421 мин.
HONOR 600 «оживил» картины в Музее МосквыФото в видео
В рамках акции «Ночь музеев» в Музее Москвы показали возможности HONOR 600 и HONOR 600 Pro. Более 20 000 посетителей смогли протестировать их в спецзонах, а также увидеть «ожившие» картины.
Демонстрировалась обновлённая функция «Фото в видео 2.0», что превращает фотографии в короткие ролики. В отличие от прошлой версии, теперь можно:
Использовать от одного до трёх снимков для создания видео.
Выбирать из 19 готовых сценариев (танцы, движения камеры, превращения).
Давать ИИ текстовые описания.
Длина видео — от 3 до 5 секунд, формат — FullHD, можно снимать как вертикально, так и горизонтально. Также смартфон сам добавляет музыку и звуковые эффекты.
В музее работало 7 демо-зон. Посетители также могли посмотреть готовые видео на планшетах HONOR Pad 10 и посетить мультимедийную инсталляцию о совместном творчестве человека и ИИ.