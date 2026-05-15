Honor 600 «оживит» экспонаты Музея Москвы с помощью искусственного интеллекта

На выставке «Праздник Весны. Новый год в старом Пекине» будут работать семь стендов, где каждый желающий сможет испытать устройства в условиях слабого музейного освещения. Гаджеты получили премиальный дизайн с рамкой экрана тоньше одного миллиметра.

Главной особенностью новинок стала нейросетевая опция «Фото в видео 2.0». Теперь пользователи могут загрузить до трёх изображений, добавить текстовый промт, озвучку или выбрать креативный шаблон. Инструмент позволяет активно пересоздавать кадры, превращая классические музейные экспонаты в динамичные ролики.

В лекционном зале также откроется мультимедийная инсталляция, посвящённая соавторству человека с алгоритмами на базе экспозиций Музея Москвы. 17 мая демозоны продолжат свою работу, состоится лекция арт-директора Валерии Титовой. Эксперт детально обсудит роль искусственного интеллекта при восприятии произведений искусства.