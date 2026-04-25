Honor 600 победил iPhone 17 Pro в… гонке на радиоуправляемых машинках

Опубликовано 25 апреля 2026, 17:011 мин.
Honor 600 победил iPhone 17 Pro в… гонке на радиоуправляемых машинкахИ Galaxy S26 тоже победил
Honor провела тест батарей смартфонов. Вместо обычного сравнения времени работы в режиме звонков или интернета инженеры извлекли аккумуляторы из трёх телефонов (включая Honor 600), установили их в машинки на радиоуправлении и устроили гонку.
© Honor
Участвовали:
Honor 600 с батареей 7000 мА·ч.
iPhone 17 Pro — 4252 мА·ч.
Samsung Galaxy S26 — 4300 мА·ч.
Ёмкость батареи Honor оказалась почти вдвое больше, чем у конкурентов, поэтому ее машинка проехала дольше всех.
Сам тест, разумеется, шуточный.
Остальные характеристики Honor 600: AMOLED-дисплей, корпус защищен с сертификацией IP68/IP69K, Snapdragon 7 Gen 4, основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией.