Honor 9X получит лучшую защиту от перегрева процессора среди бюджетников

Называют систему «киберспортивной» неспроста. Видимо, она достаточно мощная для того, чтобы охлаждать игровые устройства. Журналисты предполагают, что в смартфоне будет использоваться обычная тепловая трубка. Однако не исключены и какие-то модификации.

Непонятно пока, зачем Honor 9X и 9X Pro такая система охлаждения. Работать они будут, скорее всего, на платформе Kirin 810, которая не превосходит мощной Snapdragon 855 и, конечно, 855+. Игровыми смартфоны вряд ли можно назвать.

Напомним, Huawei должна представить новинки уже 23 июля. Тогда и узнаем всю правду.