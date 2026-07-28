Опубликовано 28 июля 2026, 09:131 мин.
Honor анонсировала дату презентации Robot Phone с камерой на «роборуке»12 августа
Honor подтвердила, что 12 августа представит свой необычный смартфон Robot Phone. Устройство ранее показывали на выставке WAIC26.
© Honor
Согласно утечкам, новинка получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки на 120 Вт. Камеры следующие: основная на 200 мегапикселей, «посаженная» на роборуку (способную, например, следить за человеком), ещё одна 200-мегапиксельная перископная и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная.
Механизм с камерой находится в отдельном модуле внутри корпуса. Когда он не нужен, он складывается внутрь и закрывается крышкой. При включении камеры в приложении появляется специальная анимация, показывающая, что стабилизатор работает.
В комплекте с телефоном, помимо зарядного блока на 120 Вт, идёт чехол и кабель.
Официальных подробностей о ценах и других технических характеристиках пока нет.