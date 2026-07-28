Honor анонсировала дату презентации Robot Phone с камерой на «роборуке»

Согласно утечкам, новинка получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки на 120 Вт. Камеры следующие: основная на 200 мегапикселей, «посаженная» на роборуку (способную, например, следить за человеком), ещё одна 200-мегапиксельная перископная и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная.

Механизм с камерой находится в отдельном модуле внутри корпуса. Когда он не нужен, он складывается внутрь и закрывается крышкой. При включении камеры в приложении появляется специальная анимация, показывающая, что стабилизатор работает.