Телефоны
Сегодня в 18:10
1 мин.

Honor без шума выпустила новый среднебюджетный смартфон Honor X8 5G

Но цена пока неизвестна
Honor без лишнего шума расширила ассортимент своих смартфонов моделью Honor X8 5G. По сравнению со стандартной моделью в ней не только появилась поддержка сетей пятого поколения, но и кое-что ещё.
Honor без шума выпустила новый среднебюджетный смартфон Honor X8 5G

Во-первых, новый X8 5G получил экран поменьше — 6,5-дюймовую ЖК-панель с разрешением 720 x 1600 пикселей. Процессор Snapdragon 680 SoC заменили на Snapdragon 480+, который, как ни странно, является более мощной альтернативой.

Во-вторых, основная 64-мегапиксельная камера была заменена на 48-мегапиксельную, а 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и вовсе исчезла. Селфи-камера также была понижено до 8 Мп. Аккумулятор смартфона ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт. К сожалению, на данный момент нет информации о стоимости смартфона.

Новости партнеров
Новости партнеров