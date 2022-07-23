Honor без шума выпустила новый среднебюджетный смартфон Honor X8 5G

Во-первых, новый X8 5G получил экран поменьше — 6,5-дюймовую ЖК-панель с разрешением 720 x 1600 пикселей. Процессор Snapdragon 680 SoC заменили на Snapdragon 480+, который, как ни странно, является более мощной альтернативой.

Во-вторых, основная 64-мегапиксельная камера была заменена на 48-мегапиксельную, а 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и вовсе исчезла. Селфи-камера также была понижено до 8 Мп. Аккумулятор смартфона ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт. К сожалению, на данный момент нет информации о стоимости смартфона.