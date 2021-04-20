Honor готовит к выходу флагманский смартфон с камерой-кольцом

Также источники получили схематические изображения будущего смартфона. Они тоже показывают конструкцию камеры с кольцом. Блок, в целом, включает в себя два круглых модуля, в нижнем расположены, судя по всему, два сенсора. Ещё на рисунке есть отдельное кольцо, которое может представлять собой присоединяемый фильтр.