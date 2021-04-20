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Honor готовит к выходу флагманский смартфон с камерой-кольцом
Выйдет в мае
Недавно стало известно, что флагманский смартфон Honor 50 выйдет раньше Huawei P50. Сегодня журналисты поделились изображениями будущего устройства Honor, а также сроками его запуска.
Сообщается, что серия Honor 50 выйдет в мае 2021 года. В распоряжении журналистов оказался тизер новинки. На нём не упоминается название бренда, указано только «50-я серия». На фоне изображена камера в форме кольца.
Также источники получили схематические изображения будущего смартфона. Они тоже показывают конструкцию камеры с кольцом. Блок, в целом, включает в себя два круглых модуля, в нижнем расположены, судя по всему, два сенсора. Ещё на рисунке есть отдельное кольцо, которое может представлять собой присоединяемый фильтр.