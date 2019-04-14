Honor готовит к выпуску самую дешёвую новинку

Именно этот факт и делает новую модель самой дешёвой из новинок Honor. Процессор MediaTek Helio A22 — четырёхъядерный, его тактовая частота составляет 2,0 ГГц. Покупателям будут представлены две версии смартфона: на 2 и на 3 Гб оперативной памяти. Встроенная память тоже будет варьироваться: 32 Гб и 64 Гб, соответственно.

Диагональ экрана устройства — 5,71 дюйма. В верхней части дисплея располагается каплевидный вырез для фронтальной камеры. Основная камера смартфона получила 13 Мп. Ёмкость его аккумулятора — 3020 мАч.

Аппарат выпустят под названием Honor 8S. Он выйдет в нескольких цветах. Точная стоимость его ещё неизвестна.