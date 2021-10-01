Honor изобрела компактный смартфон-свёрток

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Honor изобрела компактный смартфон-свёртокМожет стать 11-дюймовым планшетом
В сети появился патент Honor с описанием продвинутого смартфона с гибким экраном, который может сворачиваться. В сложенном виде устройство получается очень компактным, а в разложенном предлагает дисплей диагональю 11 дюймов.
Это относительно узкий смартфон с большим опоясывающим экраном. На первый взгляд камеры не видно — вся поверхность устройства будто состоит из экрана.
Сзади аппарата есть небольшая вертикальная полоска, где детали дисплея сходятся. Когда пользователь хочет увеличить поверхность экрана, он, судя по всему, должен просто растянуть дисплей. Как только экран частично развёрнут, становится видна вертикальная четверная камера со вспышкой. В этом режиме дисплей устройства такой же, как у других современных смартфонов. А вот когда экран полностью развёрнут, устройство становится в 3,5 раза шире, чем в самой компактной форме.
Пока неясно, выпустит ли Honor такой смартфон не самом деле.