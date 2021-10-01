Honor изобрела компактный смартфон-свёрток

Сзади аппарата есть небольшая вертикальная полоска, где детали дисплея сходятся. Когда пользователь хочет увеличить поверхность экрана, он, судя по всему, должен просто растянуть дисплей. Как только экран частично развёрнут, становится видна вертикальная четверная камера со вспышкой. В этом режиме дисплей устройства такой же, как у других современных смартфонов. А вот когда экран полностью развёрнут, устройство становится в 3,5 раза шире, чем в самой компактной форме.

Пока неясно, выпустит ли Honor такой смартфон не самом деле.