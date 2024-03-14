Honor Magic 6 Pro сравнили с Magic 5 Pro: есть ли смысл доплачивать

Дисплей у Honor Magic 6 Pro имеет диагональ 6,8 дюйма, тогда как у Magic 5 Pro — 6,81 дюйма. Матрица в обоих случаях OLED, частота обновления — 120 Гц. Разрешение при этом немного больше у Magic 5 Pro, как и плотность пикселей. Пиковая яркость у Magic 6 Pro составляет 5000 нит, у предшественника — 1800 нит. Подробнее смотрите на изображении ниже.

На задней панели у Magic 5 Pro расположена тройная камера. Все модули имеют 50 МП. Это основная, сверхширик и телевик. Magic 6 Pro тоже имеет три камеры, но телевик у него уже на 100 МП (сверхширик и основная — на 50 МП). Также фронтальная камера у него получила разрешение 50 МП. Снимки новинка действительно делает более качественные и детальные. Ознакомиться с ними вы можете ниже.