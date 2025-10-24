Honor Magic 8 Lite засветился в Сети с процессором Snapdragon и 7500 мАч

Magic 8 Lite получит 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K. Основная камера — двойная, с 108-МП сенсором и 5-МП ультраширокоугольным модулем. Для селфи предусмотрена 16-МП камера.

Смартфон оснащён аккумулятором на 7 500 мАч, поддержкой 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS и портом USB-C. Также заявлены сканер отпечатков. Весит устройство 189 грамм, размеры — 161,9×76,1×7,76 мм, цвет — Midnight Black.

Листинг в Google Play Console подтвердил, что Honor Magic 8 Lite работает на Snapdragon 6 Gen 4 (SM6650) и получит MagicOS 9 на базе Android 15. Смартфон будет доступен в версиях с 8 и 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.