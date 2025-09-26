Honor Magic 8 Pro получит отдельную кнопку для ИИ и новый Snapdragon 8 Elite Gen 5

Опубликовано 26 сентября 2025, 18:001 мин.
Honor Magic 8 Pro получит отдельную кнопку для ИИ и новый Snapdragon 8 Elite Gen 5Что ещё известно
Honor раскрыла дизайн будущего флагмана Magic 8 Pro и подтвердила наличие отдельной кнопки для управления функциями ИИ. Смартфон дебютирует в Китае 15 октября и станет одним из первых устройств на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Внешне новинка похожа на прошлогодний Magic 7 Pro, но теперь у неё плоская задняя панель и прямые грани.
© Honor
На боковой стороне, помимо кнопок громкости и сканера отпечатков, появился новый элемент — кнопка ИИ. Honor пока не раскрывает все её возможности, но уже представила функцию Magic Color, которая позволяет менять стиль фото и видео, используя палитру из другого изображения.
Сзади расположен круглый блок камер. По предварительным данным, он включает три модуля и датчик глубины. Главной новинкой станет 200-Мп телефото-камера с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм — улучшение по сравнению с 72 мм у предшественника.
Ожидается, что вместе с Magic 8 Pro представят стандартную версию Magic 8 и планшет MagicPad 3 Pro, также на Snapdragon 8 Elite Gen 5. В Европе смартфоны могут появиться в начале 2026 года.