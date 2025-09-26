Honor Magic 8 Pro получит отдельную кнопку для ИИ и новый Snapdragon 8 Elite Gen 5

Сзади расположен круглый блок камер. По предварительным данным, он включает три модуля и датчик глубины. Главной новинкой станет 200-Мп телефото-камера с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм — улучшение по сравнению с 72 мм у предшественника.

Ожидается, что вместе с Magic 8 Pro представят стандартную версию Magic 8 и планшет MagicPad 3 Pro, также на Snapdragon 8 Elite Gen 5. В Европе смартфоны могут появиться в начале 2026 года.