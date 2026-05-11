Honor Magic 9 Pro Max получит аж две камеры по 200 мегапикселей

Опубликовано 11 мая 2026, 13:551 мин.
Honor Magic 9 Pro Max получит аж две камеры по 200 мегапикселейИ не только
Honor работает над смартфоном Magic 9 Pro Max. И, если верить китайским инсайдам, он получит двойную основную камеру, где оба датчика имеют разрешение 200 мегапикселей.
Honor тестирует два варианта сенсора для главной камеры: OV52B и более продвинутый OVB0D. Последний имеет физический размер 1/1,12 дюйма и использует технологии LOFIC и DCG второго поколения. Кроме того, Honor, напоминаем, объединилась с немецкой ARRI, известной своими кинокамерами.
Из других инсайдов: Honor Magic 9 Pro Max получит 8000 мАч, 3D-распознавание лиц, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защиту от воды.
Официальных заявлений от компании не было.