Honor Magic V Flip 2 представят полноценно 21 августа: раскрыты дизайн и цвета

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: синий градиент с «блестяшками» (создан совместно с дизайнером Джимми Чу), фиолетовый, белый и серо-серебристый. Память предложат в трёх конфигурациях: 12+256 ГБ, 12+512 ГБ и 16+1 ТБ.

По слухам, устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 4 или 8 Gen 3. Основной складной экран — OLED LTPO 6,8 дюйма с разрешением 2520×1080, адаптивной частотой обновления 1−120 Гц и высокочастотным ШИМ. Аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.