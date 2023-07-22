Honor Magic V2 в Китае продается даже лучше iPhone 14 Pro Max

Успех Honor Magic V2 объясняется его характеристиками. В сложенном состоянии устройство имеет толщину всего 9,9 мм, а в раскрытом - 4,7 мм. Кроме того, вес устройства составляет всего 237 г.

Под капотом Magic V2 также не разочаровывает. В нем установлен мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, а внешняя и внутренняя панели оснащены AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает зарядку мощностью 66 Вт.

В то время как глобальный запуск Magic V2 ожидается, его успех в Китае говорит о том, что Honor действительно установила новый стандарт для складных смартфонов.