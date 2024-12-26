Хотя другие складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Z Fold 6 и Google Pixel 9 Pro Fold, улучшили свои характеристики, они все еще не дотягивают до них по толщине.

Устройство отличается не только размерами. Он оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Шарнир плавный, при открытии раздается приятный звук, а система камер, включая основной датчик на 50 МП, обеспечивает хорошую съемку. Однако MagicOS 8, хотя и функциональна, имеет некоторые причуды, например, «запутанный» Центр управления.