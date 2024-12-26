Опубликовано 26 декабря 2024, 10:301 мин.
Honor Magic V3 лучшая раскладушка для тех, кто их не любит — 9to5GoogleА как считаете вы?
Honor Magic V3 выделяется на переполненном рынке складных телефонов благодаря своему невероятно тонкому дизайну, считает редактор 9to5Google. При толщине всего 9,22 мм в сложенном состоянии это самый тонкий складной телефон. Именно это, считает издание, делает его лучшим выбором для тех, кому нужен складной телефон, но он не сильно любит.
Хотя другие складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Z Fold 6 и Google Pixel 9 Pro Fold, улучшили свои характеристики, они все еще не дотягивают до них по толщине.
Устройство отличается не только размерами. Он оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Шарнир плавный, при открытии раздается приятный звук, а система камер, включая основной датчик на 50 МП, обеспечивает хорошую съемку. Однако MagicOS 8, хотя и функциональна, имеет некоторые причуды, например, «запутанный» Центр управления.