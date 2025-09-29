Honor Magic8 обошёл Xiaomi 17 Pro в тесте AnTuTu

Опубликовано 29 сентября 2025, 23:151 мин.
Honor Magic8 обошёл Xiaomi 17 Pro в тесте AnTuTuСколько он заработал
Скоро Honor представит Magic8, работающий на новом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Так, исполнительный директор компании Ли Кун поделился результатами теста AnTuTu v11. Смартфон показал 4 166 339 баллов. Из них CPU набрал 1 213 845, GPU — 1 468 351, память — 570 553, а UX — 913 590.
© Honor
Для сравнения, недавно представленный Xiaomi 17 Pro набрал 3 749 435 баллов: CPU — 1 053 385, GPU — 1 332 311, память — 529 807, UX — 833 932.
Смартфон уже был замечен на живых фотографиях. Ещё он обещает глубокую интеграцию искусственного интеллекта, включая функции, охватывающие около 3 000 сценариев в более чем 100 популярных приложениях. Чего уж говорить, если для ИИ будет отдельная кнопка.
Версия Magic8 Pro будет оснащена 200 МП перископической телекамерами с эквивалентом 85 мм и диафрагмой f/2.6.