Honor Magic8 обошёл Xiaomi 17 Pro в тесте AnTuTu

Для сравнения, недавно представленный Xiaomi 17 Pro набрал 3 749 435 баллов: CPU — 1 053 385, GPU — 1 332 311, память — 529 807, UX — 833 932.

Смартфон уже был замечен на живых фотографиях. Ещё он обещает глубокую интеграцию искусственного интеллекта, включая функции, охватывающие около 3 000 сценариев в более чем 100 популярных приложениях. Чего уж говорить, если для ИИ будет отдельная кнопка.

Версия Magic8 Pro будет оснащена 200 МП перископической телекамерами с эквивалентом 85 мм и диафрагмой f/2.6.