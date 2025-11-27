Honor Magic8 Ultra получит 120-ваттную быструю зарядку и топовые камеры

Magic8 Ultra, как пишут СМИ, получит процессор Snapdragon 8 Elite 5 и спутниковую связь. Основная камера — OV50R LOFIC — сможет якобы посоревноваться с Xiaomi 17 Ultra.

Кроме того, Honor, походе, планирует установить аккумулятор большей ёмкости, чем у Magic8 Pro с его батареей на 7200 мАч.

Подробности о точной дате выхода и стоимости пока остаются тайной.