Honor Magic8 Ultra получит 120-ваттную быструю зарядку и топовые камеры

Опубликовано 27 ноября 2025, 18:351 мин.
Honor Magic8 Ultra получит 120-ваттную быструю зарядку и топовые камерыРелиз «когда-то»
Honor Magic8 Ultra, возможно, выйдет в начале 2026 года. Смартфон появлялся в базе китайской 3C с номером модели BKQ-AN20, и теперь известно, что он поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 120 Вт.
© Honor
Magic8 Ultra, как пишут СМИ, получит процессор Snapdragon 8 Elite 5 и спутниковую связь. Основная камера — OV50R LOFIC — сможет якобы посоревноваться с Xiaomi 17 Ultra.
Кроме того, Honor, походе, планирует установить аккумулятор большей ёмкости, чем у Magic8 Pro с его батареей на 7200 мАч.
Подробности о точной дате выхода и стоимости пока остаются тайной.