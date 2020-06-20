Honor начал работу над новым флагманским смартфоном V40

По его информации, выход устройства запланирован на вторую половину 2020 года. Параллельно с ним суббренд Huawei также выпустит модели из совершенно новых серий Honor I и Honor C.

Пока никаких сведений о характеристиках Honor V40 нет. Модель будет являться преемником Honor V30. Смартфон поддерживает 5G, имеет аккумулятор ёмкостью 4200 мАч, тройную камеру с датчиком от камерофона Huawei P30 разрешением 40 Мп, топовый процессор Kirin 990. Любопытнее всего во время анонса Honor V30 оказалась цена: от $470 (около 33 тысяч рублей). Это довольно низкая стоимость для смартфона такого уровня. Можно ожидать, что V40 будет соответствовать концепции.