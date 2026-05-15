Honor начала «тизерить» игровой смартфон Win Turbo с батареей на 10 000 мА·ч

Опубликовано 15 мая 2026, 15:061 мин.
Honor начала «тизерить» игровой смартфон Win Turbo с батареей на 10 000 мА·чПереименованный Honor Power 2
Honor начала дразнить публику смартфоном Honor Win Turbo. Устройство позиционируется как игровое. А значит нас ждёт акцент на процессоре и времени работы.
© Honor
На тизере виден телефон с большим прямоугольным блоком камер, в который вписана светящаяся надпись Win. По данным Digital Chat Station, Win Turbo может оказаться переименованной версией модели Honor Power 2, которая вышла в Китае в январе.
Если так, то смартфон получит:
-
Экран 6,79 дюйма, AMOLED, 120 Гц.
-
Процессор Dimensity 8500 Elite.
-
Оперативной памяти — 12 ГБ, встроенной — до 512 ГБ.
-
Аккумулятор на 10 080 мА·ч + быстрая зарядка 80 Вт.
-
Основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная — 5 Мп, фронтальная — 16 Мп.
Кроме того, инсайдер сообщает, что Honor готовит ещё более мощную серию Win 2 с Snapdragon 8 Elite Gen 6, встроенным вентилятором, и аккумулятором ёмкостью более 10 000 мА·ч.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный